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Эрик Гарсия: «Всегда считал Бернарду Силву лучшим игроком «Манчестер Сити»

27 Декабря 2022 • 20:50 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Сити
28.12 23:00

Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия поделился мнением об уровне полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

Испанский защитник выступал за «горожан» до лета 2021 года, после чего перебрался в каталонский клуб. Тот же путь мог проделать и Силва годом позднее, но клубы так и не договорились о трансфере.

«Когда меня спрашивали о лучшем игроке «Манчестер Сити», я всегда называл Бернарду, – хвалит бывшего одноклубника Гарсия. – Он очень разносторонний футболист, выступающий на феноменальном уровне», – заявил 21-летний защитник.

По слухам, недавно «Барселона» отказалась от идеи приобретения дорогостоящего португальского хавбека следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва Эрик Гарсия
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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