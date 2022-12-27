Эрик Гарсия: «Всегда считал Бернарду Силву лучшим игроком «Манчестер Сити»

Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия поделился мнением об уровне полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

Испанский защитник выступал за «горожан» до лета 2021 года, после чего перебрался в каталонский клуб. Тот же путь мог проделать и Силва годом позднее, но клубы так и не договорились о трансфере.

«Когда меня спрашивали о лучшем игроке «Манчестер Сити», я всегда называл Бернарду, – хвалит бывшего одноклубника Гарсия. – Он очень разносторонний футболист, выступающий на феноменальном уровне», – заявил 21-летний защитник.

По слухам, недавно «Барселона» отказалась от идеи приобретения дорогостоящего португальского хавбека следующим летом.