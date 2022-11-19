Гюндоган: «Не исключаю, что однажды вернусь в «Нюрнберг»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган не исключает, что однажды вернётся в «Нюрнберг», за который ранее выступал перед переходом в дортмундскую «Боруссию».

«Честно говоря, следующий год будет сложным. Тем не менее, я всё ещё могу представить, что однажды вернусь в «Нюрнберг». Правда, пока не знаю, в какой именно роли. Я ассоциирую этот город и его жителей с отличными воспоминаниями», – цитирует Гюндогана Phrasenmaeher.

В конце сезона у Гюндогана заканчивается контракт с «Манчестер Сити». «Нюрнберг» в данный момент выступает во второй Бундеслиге. К игроку также есть интерес со стороны «Барселоны».