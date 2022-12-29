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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн рассказал, почему не праздновал голы в матче с «Лидсом»

29 Декабря 2022 • 15:41 Комментировать
Лидс
1:3
Манчестер Сити
окончен

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн рассказал о том, почему не стал праздновать забитые мячи в ворота «Лидса». Встреча 17-го тура Английской премьер-лиги завершилась победой «горожан» со счетом 3:1, Холланн стал автором дубля.

Холанн сказал в интервью изданию VG, что это была запланированная акция, он не хотел праздновать, потому что с уважением относится к городу Лидсу, в котором родился.

Футболист признался, что в детстве у него была форма «Лидса» с Эйриком Бакке и футболка «Сити» с фамилией отца. Помимо этого, нападающий заявил, что рад за напарника по команде Джека Грилиша, который сделал две великолепные результативные передачи.

В текущем сезоне на счету 22-летнего норвежца 26 забитых мячей и три ассиста в 20 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Сити Эрлинг Холанн Эйрик Бакке
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