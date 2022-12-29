Холанн обогнал своего отца по голам в АПЛ

Норвежский бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн благодаря дублю в ворота «Лидса» обогнал своего отца Альфа-Инге по голам в АПЛ.

«Горожане» уверенно обыграли «Лидс» со счётом 3:1 и продолжили погоню за лондонским «Арсеналом». 22-летний норвежец забил уже 20 голов в английском чемпионате и побил рекорд своего отца, у которого в активе 18 мячей. Стоит отметить, что Холанну-старшему потребовалось на это 181 матч. Эрлинг же управился всего лишь за 14 поединков.

Напомним, что помимо 20 мячей в 14 матчах Эрлинг Холанн в этом сезоне сделал в АПЛ ещё и три голевые передачи.