Тренер «Лидса»: «Я просил Холанна пропустить этот матч!»

В заключительном матче семнадцатого тура английского чемпионата «Манчестер Сити», один из основных фаворитов турнира, встречается в гостях с «Лидсом». Как выяснилось, для норвежского нападающего Эрлинга Холанна это не совсем чужой клуб - его отец Альфа-Инге какое-то время поиграл за «Лидс», а наставник команды Джесси Марш в недавнем прошлом работал с Холанном в «Ред Булл Зальцбург». Он в шутку дал понять, что предлагал Холанну пропустить игру и не создавать проблемы «Лидсу».

- Когда выяснилось расписание, он мне написал. И я ему ответил - «слушай, не хотел бы ты получить травму перед матчем с нами и пропустить его»? Конечно, это шутка, его отец поиграл за «Лидс», когда я получил работу в этом клубе, и Эрлинг, и его отец поздравили меня. Но он в порядке к этому матчу - и это проблема для нас!

Следить за событиями игры семнадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Лидсом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.