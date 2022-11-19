Агент Холанна Пимента объяснила выбор клиента перейти в «Манчестер Сити»

Рафаэла Пимента, агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, объяснила выбор клиента присоединиться к «горожанам». Напомним, этим летом норвежец перебрался на «Этихад» из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро, которые были прописаны в контракте в качестве отступных.

«Выбор Эрлинга перейти в «Манчестер Сити» в первую очередь был техническим. Как только клуб вместе с Хосепом Гвардиолой пообещали нам, что Холанн будет играть в стартовом составе, переговоры начали быстро продвигаться».

В нынешнем сезоне на счету Холанна 23 гола во всех турнирах. Игрок является лучшим бомбардиром чемпионата Англии и Лиги чемпионов.