Холанн недоволен вторым местом «Манчестер Сити» в АПЛ

Звездный норвежец из «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн недоволен текущим местом «горожан» в АПЛ. Напомним, на паузу, которая связана с мировым первенством по футболу, действующий чемпион Англии ушёл на втором месте – с пятиочковым отставанием от первого.

«Мы заняли хорошую позицию, у нас было много сильных выступлений, но мы вторые в лиге. И это не то, какими мы хотим финишировать. Мы должны взяться за дело, когда вернёмся, потому что у нас есть несколько сложных игр в разных соревнованиях, и мы хотим выиграть их все», - цитирует форварда The National News.

Холанн добавил, что рад тому, что сполна освоился в команде и в лиге, так как адаптация – важная задача для любого футболиста.

В текущем сезоне у Холанна 23 гола в 18 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.