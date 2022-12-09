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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн недоволен вторым местом «Манчестер Сити» в АПЛ

09 Декабря 2022 • 00:30 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Сити
28.12 23:00

Звездный норвежец из «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн недоволен текущим местом «горожан» в АПЛ. Напомним, на паузу, которая связана с мировым первенством по футболу, действующий чемпион Англии ушёл на втором месте – с пятиочковым отставанием от первого.

«Мы заняли хорошую позицию, у нас было много сильных выступлений, но мы вторые в лиге. И это не то, какими мы хотим финишировать. Мы должны взяться за дело, когда вернёмся, потому что у нас есть несколько сложных игр в разных соревнованиях, и мы хотим выиграть их все», - цитирует форварда The National News.

Холанн добавил, что рад тому, что сполна освоился в команде и в лиге, так как адаптация – важная задача для любого футболиста.

В текущем сезоне у Холанна 23 гола в 18 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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