Гвардиола близок к продлению контракта с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в скором времени может поставить подпись под новым соглашением с клубом.

Действующий трудовой договор испанского специалиста истекает уже по окончании сезона. Согласно сведениям издания Diario Sport, стороны вплотную приблизились к согласию по условиям нового контракта. Вполне возможно, что сделка будет заключена ещё до завершения паузы в клубном футболе, связанной с проведением чемпионата мира в Катаре.

Хосеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Ранее он занимал должность рулевого в мюнхенской «Баварии» и каталонской «Барселоне».