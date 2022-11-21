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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола близок к продлению контракта с «Манчестер Сити»

21 Ноября 2022 • 22:11 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Сити
28.12 23:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в скором времени может поставить подпись под новым соглашением с клубом.

Действующий трудовой договор испанского специалиста истекает уже по окончании сезона. Согласно сведениям издания Diario Sport, стороны вплотную приблизились к согласию по условиям нового контракта. Вполне возможно, что сделка будет заключена ещё до завершения паузы в клубном футболе, связанной с проведением чемпионата мира в Катаре.

Хосеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Ранее он занимал должность рулевого в мюнхенской «Баварии» и каталонской «Барселоне».

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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