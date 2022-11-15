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«Манчестер Сити» не договорился с Гюндоганом

15 Ноября 2022 • 22:10 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Сити
28.12 23:00

Переговоры «Манчестер Сити» и Илкая Гюндогана по новому контракту до сих пор не дали результатов.

Руководство «горожан» давно обозначило подписание нового договора с капитаном команды среди приоритетных целей, однако достичь согласия пока не удаётся, о чём сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, утверждающий также, что «Манчестер Сити» планирует заняться поисками нового центрального полузащитника в 2023 году.

Действующее трудовое соглашение немецкого хавбека истекает в июне следующего года. По слухам, 32-летний футболист интересен «Барселоне», «ПСЖ» и мюнхенской «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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