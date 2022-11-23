Гвардиола: «Уверен, Йохан Кройф велел бы мне продлить контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал интервью после подписания нового контракта с «горожанами», который будет действовать до конца сезона-2024/25.

«Уверен, если бы Йохан Кройф был жив, он бы непременно велел мне продлить контракт с «Манчестер Сити» ещё на два года. У меня нет в этом сомнений», – заявил Гвардиола.

Напомним, что под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» выиграл 4 титула Английской премьер-лиги, а также несколько кубковых трофеев внутри страны. В Лиге чемпионов «горожане» максимум доходили до финала, где в решающем матче сезона-2020/21 минимально уступили лондонскому «Челси».