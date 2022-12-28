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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стал известен состав «Манчестер Сити» на матч с «Лидсом»

28 Декабря 2022 • 22:14 Комментировать
Лидс
0:0
Манчестер Сити
1-й тайм

В заключительном матче семнадцатого тура английского чемпионата «Манчестер Сити», один из основных фаворитов турнира, встретится в гостях с «Лидсом». Накануне игры испанский наставник Хосеп Гвардиола объявил состав своей команды.

«Манчестер Сити»: Эмерсон, Льюис, Аканжи, Стоунз, Аке, Родриго, де Брёйне, Гюндоган, Марез, Холанн, Грилиш.

Запас: Ортега Морено, Уокер, Филлипс, Кансело, Ляпорт, Бернарду, Гомес, Фоден, Палмер.

Следить за событиями игры семнадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Лидсом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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ЛИДС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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