«Интер» предложил Бастони новый контракт, игрок взял время на раздумья на фоне интереса «Манчестер Сити»

Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони получил от своего клуба предложение о новом контракте. По информации от La Gazzetta dello Sport, по новому соглашению, которое будет рассчитано до 2027 года, итальянец может зарабатывать в клубе 4,5 миллионов евро в год.

Тем не менее, защитник пока решил взять время на раздумья. На фоне интереса со стороны «Манчестер Сити» Бастони сомневается в том, соглашаться ли на предложение «Интера». Также этим летом в его услугах был заинтересован лондонский «Тоттенхэм», который тренирует бывший наставник «нерадзурри» Антонио Конте.

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего Бастони одна результативная передача в 11 матчах Серии А.