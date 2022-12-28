Льюис вышел в старте «Манчестер Сити» в возрасте 18 лет и 37 дней

Рико Льюис стал самым молодым англичанином, который выходил в стартовом составе «Манчестер Сити» со времён Мики Ричардса. Фактом делятся в Opta.

Так, Льюис появился на поле в старте «Сити» в возрасте 18 лет и 37 дней. Ричардс в своё время вышел на поле в возрасте 17 лет и 316 дней, случилось это в 2006 году.

Прямо сейчас «горожане» играют против «Лидса» в гостях и пока ведут – 1:0, пока что единственный гол забил Родри. Льюис появился на позиции правого защитника с первых минут встречи.

Клубу из Манчестера надо любым способом набирать очки, ведь отставание от «Арсенала», идущего на первом месте, уже серьёзное – восемь очков. Следите за текстовой трансляцией встречи на портале Liveresult.ru.