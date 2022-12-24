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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола заявил, что один из игроков «Манчестер Сити» вернулся после ЧМ-2022 с лишним весом

24 Декабря 2022 • 01:55 Комментировать (1)
Лидс
...
Манчестер Сити
28.12 23:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола недоволен физическим состоянием полузащитника Кэлвина Филлипса.

27-летний хавбек принял участие в двух матчах сборной Англии на чемпионате мира в Катаре, но по возвращении в расположение клуба разочаровал испанского наставника. Именно с этим связано его отсутствие в недавнем поединке Кубка лиги против «Ливерпуля» (3:2).

«Нет, Филлипс не травмирован, он просто вернулся с лишним весом. Почему? Я не знаю. Сейчас он не готов к тренировкам и играм», – цитирует The Athletic Гвардиолу.

Напомним, что из-за травмы плеча Кэлвин Филлипс сыграл всего четыре матча за «горожан» в нынешнем сезоне до отъезда на катарский мундиаль.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Англии Хосеп Гвардиола Кэлвин Филлипс
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (1)
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Alex1972
24 Декабря 2022 в 02:09
Ну, покушал человек или "накушался"... Бывает.. Хе..
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