Тарханов высказался о влиянии клубной карьеры Гвардиолы на его тренерскую деятельность

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Александр Тарханов высказался по поводу влияния клубной карьеры Хосепа Гвардиолы на его дальнейшую тренерскую деятельность.
Эксперт считает, что для наставника профессионального клуба игровая карьера специалиста не играет решающую роль в управлении командой.
«В детских командах — да. Тренер должен быть хорошим футболистом. Поскольку многие элементы следует лично показывать воспитанникам», - цитирует Тарханова «Столица С».
В данный момент Хосеп Гвардиола возглавляет английский «Манчестер Сити», занимающий промежуточное второе место в АПЛ.
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