Через два года «Реал» попытается выкупить Холанна за 180 миллионов евро

К 2024 году сумма отступных в контракте нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна будет составлять 180 миллионов евро, сообщает AS.

По информации источника, главным претендентом на норвежского форварда считается мадридский «Реал», который уже разработал стратегию по осуществлению этой сделки, так как сумма выкупа будет доступна лишь для иностранных клубов.

Напомним, Холанн перешёл в «Манчестер Сити» минувшим летом из дортмундской «Боруссии», подписав пятилетний контракт с «горожанами». В текущем сезоне 22-летний футболист провёл в составе английского клуба 18 матчей, в которых забил 23 мяча и трижды ассистировал своим партнёрам.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Норвегии в 170 миллионов евро.