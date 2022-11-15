Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Через два года «Реал» попытается выкупить Холанна за 180 миллионов евро

15 Ноября 2022 • 14:45 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Сити
28.12 23:00

К 2024 году сумма отступных в контракте нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна будет составлять 180 миллионов евро, сообщает AS.

По информации источника, главным претендентом на норвежского форварда считается мадридский «Реал», который уже разработал стратегию по осуществлению этой сделки, так как сумма выкупа будет доступна лишь для иностранных клубов.

Напомним, Холанн перешёл в «Манчестер Сити» минувшим летом из дортмундской «Боруссии», подписав пятилетний контракт с «горожанами». В текущем сезоне 22-летний футболист провёл в составе английского клуба 18 матчей, в которых забил 23 мяча и трижды ассистировал своим партнёрам.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Норвегии в 170 миллионов евро. 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИДС МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Ноября
15:33 · Англия. Премьер-лига
​Браун оценил скандальное интервью Роналду
15:26 · Англия. Премьер-лига
​Уилшер: «Не думаю, что Артета подписал бы Роналду»
14:53 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» заплатит огромные деньги за украинца Мудрика
14:45 · Англия. Премьер-лига
Через два года «Реал» попытается выкупить Холанна за 180 миллионов евро
14:44 · Англия. Премьер-лига
​Менди задумывается над уходом из «Челси»
14:14 · Англия. Премьер-лига
Мудрик сделал выбор между «Арсеналом» и «Реалом»
14:02 · Англия. Премьер-лига
​Фернандеш не сразу подал руку Роналду в сборной Португалии
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов продать Ндомбеле
13:34 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Арсенал» претендуют на форварда сборной Франции
13:15 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган исключил переход в «Ливерпуль»
12:13 · Англия. Премьер-лига
Поттер не хочет видеть Роналду в «Челси» 2
12:09 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет обменяться игроками с клубом АПЛ
11:35 · Англия. Премьер-лига
За Роналду предложили пиво и пирог 4
11:34 · Англия. Премьер-лига
Ди Канио: «Роналду выглядит жалким» 1
11:20 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Манчестер Юнайтед» сильно ошибся, вернув Роналду» 3
Все новости
Рекомендуем