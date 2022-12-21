Холанн рассказал, что думает о соперничестве с Мбаппе

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о соперничестве с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

Принято считать, что именно норвежец и француз станут для футбольного мира новыми «Роналду и Месси» в ближайшие годы.

«Как и в случае с Роналду и Месси, которые подталкивали и мотивировали друг друга своими успехами, моё соперничество с Мбаппе может быть положительным моментом, однако я никогда не сравниваю себя ни с кем», – заявил в интервью Viaplay 22-летний норвежец.

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира – 2022 в составе Франции, а сборная Норвегии Эрлинга Холанна на турнире не участвовала.