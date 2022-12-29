Марш: «Холанн заражает своим голодом всю команду»

В заключительном матче семнадцатого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» не оставил шансов «Лидсу», победив со счетом 3:1. Два гола в этой игре забил норвежский суперфорвад Эрлинг Холанн - по сути, именно он и приговорил «Лидс». Наставник «Лидса» Джесси Марш похвалил соперника, хотя и недоволен поражением.

- Холанн, как акула, появляется там, где пахнет «кровью» - голами. Я никогда не видел такого голода до голов. Он заражает всех вокруг, он заражает свою команду. Я не могу назвать «Манчестер Сити» своим фаворитом в борьбе за титул, но Холанн - это один из игроков, за которыми я слежу с огромным удовольствием, - цитирует Марша BBC Sport.