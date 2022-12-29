Холанну потребовались лишь 14 матчей, чтобы забить 20 голов в АПЛ - это абсолютный рекорд

В заключительном матче семнадцатого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» не оставил шансов «Лидсу», победив со счетом 3:1. Два гола записал на свой счет норвежский суперфорвард Эрлинг Холанн, который добрался до показателя в 20 голов в высшем свете английского футбола.

Для этого ему потребовались всего лишь четырнадцать матчей, что стало рекордом чемпионата. Следующее достижение - 21 матч на 20 голов у Кевина Филлипса, 23 матча у Энди Коула, 26 у Рууда ван Нистелроя и Диего Косты, а также Энтони Йебоа. Так что Холанн опережает тут конкурентов с огромным преимуществом.