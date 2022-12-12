Мадридский «Реал» предпочёл 16-летнего Эндрика звезде «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну.

Ранее уже сообщалось, что «сливочные» начали сомневаться в кандидатуре норвежца из-за его травматичности и высокой стоимости. По информации испанских СМИ, тщательно изучив ситуацию, мадридский гранд окончательно решил сделать ставку на Эндрика и отказаться от планов на Холанна. Напомним, что нападающий бразильского «Палмейраса» обойдётся «Реалу» в 72 млн евро, а его переход состоится только летом 2024 года.

В активе Эндрика три забитых мяча и одна результативная передача в семи матчах за первую команду «Палмейраса». В его подписании также были заинтересованы «ПСЖ», «Барселона» и представители АПЛ.