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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» окончательно отказался от планов по приобретению Холанна слухи

12 Декабря 2022 • 21:23 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Сити
28.12 23:00

Мадридский «Реал» предпочёл 16-летнего Эндрика звезде «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну.

Ранее уже сообщалось, что «сливочные» начали сомневаться в кандидатуре норвежца из-за его травматичности и высокой стоимости. По информации испанских СМИ, тщательно изучив ситуацию, мадридский гранд окончательно решил сделать ставку на Эндрика и отказаться от планов на Холанна. Напомним, что нападающий бразильского «Палмейраса» обойдётся «Реалу» в 72 млн евро, а его переход состоится только летом 2024 года.

В активе Эндрика три забитых мяча и одна результативная передача в семи матчах за первую команду «Палмейраса». В его подписании также были заинтересованы «ПСЖ», «Барселона» и представители АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Палмейрас Манчестер Сити Эрлинг Холанн Эндрик
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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