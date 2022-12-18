«Манчестер Сити» не видит проблемы в гигантском ценнике Беллингема

«Манчестер Сити» не пугает запрос дортмундской «Боруссии» по Джуду Беллингему.

Летом 2023 года за полузащитника сборной Англии развернётся ожесточённая трансферная борьба среди грандов европейского футбола, в числе которых называются «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «ПСЖ». В настоящий момент главными претендентами на 19-летнего хавбека считаются «красные», однако «горожане», как информирует журналист Дин Джонс, также настроены решительно и готовы потратить на покупку более 115 млн евро, как того требует «Боруссия».

Контракт Джуда Беллингема со «шмелями» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 млн евро.