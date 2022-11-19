«Манчестер Сити» сделал официальное предложение Месси

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает SPORT.

По информации источника, руководство «горожан» планирует подписать 35-летнего футболиста следующем летом. Сообщается, что «Манчестер Сити» уже отправил Месси официальный запрос, предложив игроку двухлетний контракт с зарплатой в 30 миллионов евро за сезон. Отметим, что действующее соглашение обладателя семи «Золотых мячей» с «ПСЖ» истекает летом следующего года, поэтому он сможет покинуть французский клуб бесплатно.

Напомним, что возглавляет «горожан» испанский тренер Хосеп Гвардиола, который хорошо знаком с аргентинцем по совместной работе в каталонской «Барселоне».

В нынешнем сезоне Месси провёл за «ПСЖ» 19 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.