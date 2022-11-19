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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» сделал официальное предложение Месси

19 Ноября 2022 • 17:54 Комментировать (2)
ПСЖ
...
Страсбург
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28.12 22:00

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает SPORT.

По информации источника, руководство «горожан» планирует подписать 35-летнего футболиста следующем летом. Сообщается, что «Манчестер Сити» уже отправил Месси официальный запрос, предложив игроку двухлетний контракт с зарплатой в 30 миллионов евро за сезон. Отметим, что действующее соглашение обладателя семи «Золотых мячей» с «ПСЖ» истекает летом следующего года, поэтому он сможет покинуть французский клуб бесплатно.   

Напомним, что возглавляет «горожан» испанский тренер Хосеп Гвардиола, который хорошо знаком с аргентинцем по совместной работе в каталонской «Барселоне».

В нынешнем сезоне Месси провёл за «ПСЖ» 19 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ
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Комментарии (2)
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ARTUR
19 Ноября 2022 в 18:10
Ого..вот это уже любопытно . Было бы здорово . В ПСЖ ему тесно . Чемпионат одной команды ..
Alex1972
19 Ноября 2022 в 17:59
Ждём опровержения от Гешы... Хе..
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