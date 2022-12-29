Голкипер «Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ, одержав 150-ю победу

В заключительном матче семнадцатого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» не оставил шансов «Лидсу», победив со счетом 3:1. Как оказалось, это была юбилейная, 150-я победа для голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона, который пришел к такому показателю за рекордно короткие 197 матчей.

Его ближайший преследователь по этому параметру - Патрис Эвра, который добился 150-ти побед за 213 матчей. На две игры больше потребовались Кевину де Брёйне - 215 матчей. Еще на один матч больше другому игроку «Манчестер Сити», правда, уже бывшему - Фернандиньо, 216 матчей.

Наконец, 217 матчей для ста пятидесяти побед потребовались и Петеру Чеху, бывшему вратарю «Челси» и «Арсенала».