Саморано: «Альварес более совершенный нападающий, чем Мбаппе и Холанн»

Бывший нападающий «Интера» Иван Саморано сравнил аргентинского форварда «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса с самыми дорогостоящими футболистами мира на сегодняшний день — Килианом Мбаппе («ПСЖ») и Эрлингом Холанном («Манчестер Сити»).

По мнению эксперта, Альварес самый совершенный нападающий мирового футбола на сегодняшний день, так как обладает более обширным набором навыков, чем Мбаппе и Холанн.

«Например, Холанн не очень хорош на флангах, Мбаппе мы видели, что в качестве центрального нападающего он мало участвует. А Альварес всё это хорошо делает», — цитирует Саморано RMC Sport.

В нынешнем сезоне 22-летний Альварес провёл в составе «горожан» 20 матчей, забил в них семь голов и отдал две результативные передачи.