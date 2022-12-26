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«Манчестер Сити» ещё не определился с будущим Силвы и Гюндогана

26 Декабря 2022 • 15:47 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Сити
28.12 23:00

Будущее полузащитников «Манчестер Сити» Бернарду Силвы и Илкая Гюндогана в команде Хосепа Гвардиолы до сих пор остаётся неясным. По информации от Mail Sport, руководство «горожан» ещё не определилось с планами на этих футболистов.

По сведениям источника, Гюндоган и Силва ещё могут покинуть «Манчестер Сити» летом 2023 года. У немца заканчивается контракт, тогда как португалец ранее изъявлял желание покинуть команду ради переезда в Испанию.

Если эти футболисты уйдут, «Манчестер Сити» будет более усиленно работать над трансфером Джуда Беллингема, за которого следующим летом развернётся нешуточная борьба. Напомним, в гонке участвуют «Ливерпуль», мадридский «Реал» и «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган Бернарду Силва
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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