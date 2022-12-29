Гвардиола в восторге от скромности Холанна

Испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу дублю Эрлинга Холанна в поединке АПЛ с «Лидсом».

Гвардиола сказал, что Холанн уже забил огромное количество мячей, но может ещё больше. Испанский специалист отметил, что все в манчестерской команде в восторге от того, насколько Эрлинг скромный человек.

«Холанн — исключительный игрок с потрясающей трудовой этикой. Он огромная угроза для всех наших соперников», - добавил Гвардиола.

Напомним, что в поединке с «Лидсом» Эрлинг Холанн оформил дубль, а «горожане» в итоге одержали уверенную победу со счётом 3:1.