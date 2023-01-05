Зоммер согласовал условия контракта с «Баварией»

Голкипер мёнхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер согласовал условия личного контракта с мюнхенской «Баварией». По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, швейцарец согласен перебраться на «Альянц Арену» посреди сезона.

Несмотря на это, «Бавария» пока не делала «Боруссии» никаких официальных предложений. Контракт Зоммера заканчивается в конце сезона, поэтому мюнхенцам нужно заплатить небольшую сумму компенсации за 34-летнего голкипера.

Зоммер должен временно заменить в основе «Баварии» травмированного Мануэля Нойера, который после чемпионата мира сломал ногу во время отпуска.

Зоммер ранее также был интересен «Манчестер Юнайтед».