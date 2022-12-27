Вернер, Мане и Геррейру - в тройке самых подешевевших игроков Бундеслиги в 2022 году

Портал Transfermarkt продолжает подводить итоги уходящего года. Теперь назван самый подешевевший игрок года в Бундеслиге по мнению авторитетного портала. Им стал немецкий форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер.

Так, за 2022 год нападающий скинул в стоимости 25 млн евро и теперь его стоимость равняется ровно той же сумме - 25 млн.

Вторым в антирейтинге идёт форвард мюнхенской «Баварии» Садио Мане – он подешевел за прошедший год на 20 млн евро и теперь стоит 60 млн.

На третьем месте идёт защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру стоимостью 20 млн евро, за год он скинул 15 млн.

Ранее мы называли самых подорожавших футболистов чемпионата Германии.