Павар готов играть в «Барселоне» правого защитника

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар открыт к переходу в каталонскую «Барселону». По информации от Sport, француз согласился играть в команде правого защитника, хотя ранее хотел выступать только в центре обороны.

Пока всё идёт к тому, что Бенжамен не продлит с «Баварией» контракт, который подходит к концу летом 2024 года. Его трансфер следующим летом может обойтись «Барселоне» всего в 15 миллионов евро.

Напомним, каталонский клуб до сих пор ищет нового футболиста на правый фланг обороны. Руководство пока недовольно выступлениями Эктора Бельерина, который пришёл в команду летом на правах свободного агента.