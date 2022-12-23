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Чемпионат Германии. Бундеслига

Павар готов играть в «Барселоне» правого защитника

23 Декабря 2022 • 13:53 Комментировать
Барселона
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Эспаньол
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31.12 16:00

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар открыт к переходу в каталонскую «Барселону». По информации от Sport, француз согласился играть в команде правого защитника, хотя ранее хотел выступать только в центре обороны.

Пока всё идёт к тому, что Бенжамен не продлит с «Баварией» контракт, который подходит к концу летом 2024 года. Его трансфер следующим летом может обойтись «Барселоне» всего в 15 миллионов евро.

Напомним, каталонский клуб до сих пор ищет нового футболиста на правый фланг обороны. Руководство пока недовольно выступлениями Эктора Бельерина, который пришёл в команду летом на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Бенжамен Павар
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