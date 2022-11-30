Кан: «Уверен, Нагельсман сможет создать своё наследие в «Баварии»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан уверен в состоятельности нынешнего тренера клуба Юлиана Нагельсманна. Напомним, что в начале сезона ходили слухи об увольнении немца со своего поста после четырёх матчей без побед в Бундеслиге, но Юлиан затем сумел стабилизировать ситуацию, в результате чего мюнхенцы ушли на перерыв в качестве лидеров чемпионата Германии.

«Уверен, Нагельсман сможет создать своё наследие в «Баварии. В прошлом у нас всегда были успешные команды и особенные игроки, сформировавшие эпоху», – цитирует Кана журналист Флориан Плеттенберг.

Напомним, Нагельсманн в своём первом сезоне во главе «Баварии» выиграл Бундеслигу.