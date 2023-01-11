Стало известно, почему Тель решил перейти в «Баварию», а не в «Реал»

Минувшим летом юный нападающий Матис Тель мог оказаться в мадридском «Реале» вместо «Баварии».

17-летний француз долгое время был трансферной целью мюнхенцев, однако «Реал» предпринял попытку перехватить восходящую звезду. «Сливочные» очень хотели видеть в своих рядах Теля, однако тот всё же перешёл в «Баварию», поскольку уже дал обещание представителям немецкого гранда, информирует журналист Филипп Кесслер. Кроме того, форвард изначально загорелся желанием переехать именно в Мюнхен, пообщавшись с руководством клуба.

Матис Тель перешёл в «Баварию» из французского «Ренна» в июле 2022 года за 20 млн евро. Он отметился четырьмя голами в 12 матчах за команду Юлиана Нагельсманна.