Блинд высказался после перехода в «Баварию»

Новичок «Баварии» Дэйли Блинд прокомментировал свой переход в стан мюнхенского клуба.

«С нетерпением жду шанса сыграть в «Баварии». Скоро будет важнейшая часть этого сезона, в ней речь пойдёт о титулах. А такой клуб, как «Бавария», способен взять абсолютно любой трофей. Жажда титулов здесь, в клубе, была ключевой в моем решении. Очень верю, что я способен передать партнёрам по команде своим опытом и помочь клубу завоевать ещё один трофей. Я отдам все силы ради мюнхенской «Баварии», - цитирует Блинда официальный сайт клуба.

О том, что нидерландец стал игроком «Баварии» стало известно вечером 5 января. В конце декабря Блинд по обоюдному согласию сторон разорвал контракт с «Аяксом», воспитанником которого является.