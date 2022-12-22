«Бавария» нашла замену Павару в «Лионе»

Мюнхенская «Бавария» определилась с футболистом, которого захочет купить следующим летом в случае ухода Бенжамена Павара. По информации от журналиста Филиппа Кесслера, команда Юлиана Нагельсманна активно следит за фуллбеком «Лиона» Мало Гюсто, которым также интересуется «Манчестер Юнайтед».

В «Баварии» считают, что молодой француз вполне может заменить Павара на позиции правого защитника. Напомним, Бенжамен ранее изъявил желание покинуть «Альянц Арену» и перейти в клуб, где будет выступать в центре обороны.

В нынешнем сезоне Гюсто провёл 14 матчей в чемпионате Франции. В этих играх футболист отметился одной результативной передачей.