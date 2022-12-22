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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нашла замену Павару в «Лионе»

22 Декабря 2022 • 10:30 Комментировать
Брест
...
Лион
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28.12 23:00

Мюнхенская «Бавария» определилась с футболистом, которого захочет купить следующим летом в случае ухода Бенжамена Павара. По информации от журналиста Филиппа Кесслера, команда Юлиана Нагельсманна активно следит за фуллбеком «Лиона» Мало Гюсто, которым также интересуется «Манчестер Юнайтед».

В «Баварии» считают, что молодой француз вполне может заменить Павара на позиции правого защитника. Напомним, Бенжамен ранее изъявил желание покинуть «Альянц Арену» и перейти в клуб, где будет выступать в центре обороны.

В нынешнем сезоне Гюсто провёл 14 матчей в чемпионате Франции. В этих играх футболист отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Бавария Бенжамен Павар Мало Гюсто
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БРЕСТ ЛИОН
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