Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Люка Эрнандес может получить новый контракт от «Баварии», даже несмотря на травму

25 Ноября 2022 • 13:00 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Защитник мюнхенской «Баварии» Люка Эрнандес по-прежнему может получить от команды новый контракт. По информации от Sport Bild, перед началом чемпионата мира стороны находились в продвинутых переговорах, а новая сделка должна была быть подписана сразу по окончанию турнира. Тем не менее, травма футболиста немного усложнила ситуацию.

Несмотря на это, если верить источнику, «Бавария» не намерена отказываться от своих обещаний и по-прежнему хочет наградить Эрнандеса новым контрактом. Этим самым клуб хочет продемонстрировать футболисту свою преданность и доверие.

Напомним, Эрнандес до сих пор остаётся самым дорогим игроком в истории «Баварии». Его трансфер из мадридского «Атлетико» в своё время обошёлся мюнхенцам в сумму около 80 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Люка Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Ноября
14:07 · Германия. Бундеслига
Лаймер всё ближе к переходу в «Баварию»
13:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Люка Эрнандес успешно перенёс операцию
13:00 · Германия. Бундеслига
Люка Эрнандес может получить новый контракт от «Баварии», даже несмотря на травму
12:15 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» не делал предложение «Айнтрахту» по трансферу Борре
10:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Атлетико» включился в борьбу за Тюрама
24 Ноября
12:09 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» хочет продлить контракт с Ройсом, но игрок должен согласиться на снижение зарплаты
11:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нойер: «Мы проиграли самый важный матч в группе»
11:03 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич заявил, что травма Мазрауи тоже не заставит «Баварию» выйти на трансферный рынок
23 Ноября
14:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Невилл: «Мне очень грустно, что Мане не сыграет на чемпионате мира» 2
14:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Стал известен состав сборной Германии на матч с Японией
14:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эрнандес был опустошен, когда узнал, что пропустит остаток чемпионата мира
14:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мазрауи получил травму в матче с Хорватией
14:35 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не планирует покупать Сосу
13:18 · Германия. Бундеслига
Плеттенберг: «Бавария» поступит правильно, если не купит замену Эрнандесу»
12:50 · Германия. Бундеслига
Перес лично настаивает на трансфере Беллингема
Все новости
Рекомендуем