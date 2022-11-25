Люка Эрнандес может получить новый контракт от «Баварии», даже несмотря на травму

Защитник мюнхенской «Баварии» Люка Эрнандес по-прежнему может получить от команды новый контракт. По информации от Sport Bild, перед началом чемпионата мира стороны находились в продвинутых переговорах, а новая сделка должна была быть подписана сразу по окончанию турнира. Тем не менее, травма футболиста немного усложнила ситуацию.

Несмотря на это, если верить источнику, «Бавария» не намерена отказываться от своих обещаний и по-прежнему хочет наградить Эрнандеса новым контрактом. Этим самым клуб хочет продемонстрировать футболисту свою преданность и доверие.

Напомним, Эрнандес до сих пор остаётся самым дорогим игроком в истории «Баварии». Его трансфер из мадридского «Атлетико» в своё время обошёлся мюнхенцам в сумму около 80 миллионов евро.