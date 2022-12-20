Гвардиол будет доступен за 110 млн евро в 2024 году

Центральный защитник «РБ Лейпцига» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол может установить трансферный рекорд среди защитников.

По достоверным данным, 20-летний футболист с высокой вероятностью перейдёт в один из топ-клубов в 2023 году за солидную сумму. Однако, как сообщает известный инсайдер Флориан Плеттенберг, у «РБ Лейпцига» всё же остаются шансы сохранить в своих рядах перспективного центрбека на следующий сезон, несмотря на его востребованность на трансферном рынке. В 2024 году в силу вступит пункт отступных в размере 110 млн евро, и претенденты могут подождать до конца кампании 2023/24, чтобы воспользоваться опцией.