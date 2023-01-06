Салихамиджич: «Блинд очень опытен, он поможет нам»

Мюнхенская «Бавария» очень активна на рынке - после приобретения вратаря Янна Зоммера клуб объявил и о контракте с нидерландским защитником Дэйли Блиндом. Новый контракт прокомментировал спортивный директор немецкого гранда Хасан Салихамиджич, в прошлом выступавший в «Баварии». Он высоко ценит опыт Блинда.

- Это универсальный защитник, который может сыграть и в центре, и на фланге. У него огромный опыт, он нам очень поможет, - цитирует Салихамиджича пресс-служба мюнхенской «Баварии».

Напомним, что немецкий чемпионат возобновится 20 января, «Баварии» предстоит сыграть с «РБ Лейпцигом».