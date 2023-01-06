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Чемпионат Германии. Бундеслига

Салихамиджич: «Блинд очень опытен, он поможет нам»

06 Января 2023 • 00:58 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Мюнхенская «Бавария» очень активна на рынке - после приобретения вратаря Янна Зоммера клуб объявил и о контракте с нидерландским защитником Дэйли Блиндом. Новый контракт прокомментировал спортивный директор немецкого гранда Хасан Салихамиджич, в прошлом выступавший в «Баварии». Он высоко ценит опыт Блинда.

- Это универсальный защитник, который может сыграть и в центре, и на фланге. У него огромный опыт, он нам очень поможет, - цитирует Салихамиджича пресс-служба мюнхенской «Баварии».

Напомним, что немецкий чемпионат возобновится 20 января, «Баварии» предстоит сыграть с «РБ Лейпцигом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич Дэйли Блинд
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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