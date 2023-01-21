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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Судья дал интервью после матча «РБ Лейпциг» - «Бавария»

21 Января 2023 • 17:52 Комментировать
РБ Лейпциг
1:1
Бавария
окончен

Постепенно футбольные судьи становятся всё более открытыми для общественности. После пятничного матча Бундеслиги между «РБ Лейпцигом» и «Баварией» интервью телеканалу дал арбитр Даниэль Зиберт. Среди прочего, рефери объяснил своё решение о вынесении жёлтой карточки Дайо Упамекано (некоторые считают, что защитника мюнхенцев нужно было удалять).

В интервью поучаствовал и главный тренер «РБ Лейпцига» Марко Розе. В какой-то момент он даже приобнял Даниэля Зиберта с улыбкой.

Напомним, что «РБ Лейпциг» и «Бавария» не смогли выявить сильнейшего – матч завершился вничью со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Марко Розе Даниэль Зиберт
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