Упамекано: «Я получил очень много полезного опыта на чемпионате мира»

Защитник «Баварии» Дайо Упамекано прокомментировал то, как прошёл для него чемпионат мира. Напомним, игрок был основным центральным защитником сборной Франции на прошедшем турнире, но команда Дидье Дешама проиграла в финале Аргентине в серии пенальти.

«Чемпионат мира уже закончился, мы проиграли, но такое случается. Тем не менее, на этом турнире я получил очень много полезного опыта для себя», – цитирует Упамекано журналист Филипп Кесслер.

Упамекано сейчас готовится к возобновлению сезона в Бундеслиге вместе с «Баварией». За мюнхенский клуб француз проводит второй полноценный сезон.