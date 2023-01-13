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Чемпионат Германии. Бундеслига

Упамекано: «Я получил очень много полезного опыта на чемпионате мира»

13 Января 2023 • 12:08 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Защитник «Баварии» Дайо Упамекано прокомментировал то, как прошёл для него чемпионат мира. Напомним, игрок был основным центральным защитником сборной Франции на прошедшем турнире, но команда Дидье Дешама проиграла в финале Аргентине в серии пенальти.

«Чемпионат мира уже закончился, мы проиграли, но такое случается. Тем не менее, на этом турнире я получил очень много полезного опыта для себя», – цитирует Упамекано журналист Филипп Кесслер.

Упамекано сейчас готовится к возобновлению сезона в Бундеслиге вместе с «Баварией». За мюнхенский клуб француз проводит второй полноценный сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Франции Дайо Упамекано
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