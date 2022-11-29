Руководство мюнхенской «Баварии» заинтересовано в приобретении форварда бременского «Вердера» Никласа Фюллькруга.

По информации Bild, боссы «зелёно-белых» готовы рассмотреть продажу своего лидера всего за 10 миллионов евро из-за тяжелой финансовой ситуации.

В текущей кампании Бундеслиги на счету игрока немецкой национальной команды 10 голов в 14 встречах. Никлас был признан лучшим футболистом всего чемпионата Германии по итогам сентября и октября.

На катарском мундиале нападающий дважды вышел на замену, принеся своим голом ничью в игре второго тура против Испании.