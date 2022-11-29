Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Gollandiya Нидерланды 7 Senegal Сенегал 6 Ekvador Эквадор 4 Katar Катар 0
Группа B
SShA США 5 Angliya Англия 4 Iran Иран 3 Uels Уэльс 1
Группа C
Polsha Польша 4 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Argentina Аргентина 3 Meksika Мексика 1
Группа D
Franciya Франция 6 Avstraliya Австралия 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 4 Yaponiya Япония 3 Kosta-Rika Коста-Рика 3 Germaniya Германия 1
Группа F
Horvatiya Хорватия 4 Marokko Марокко 4 Belgiya Бельгия 3 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 6 Shveycariya Швейцария 3 Serbiya Сербия 1 Kamerun Камерун 1
Группа H
Portugaliya Португалия 6 Gana Гана 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» заинтересована в Фюллькруге слухи

29 Ноября 2022 • 23:55 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Руководство мюнхенской «Баварии» заинтересовано в приобретении форварда бременского «Вердера» Никласа Фюллькруга.

По информации Bild, боссы «зелёно-белых» готовы рассмотреть продажу своего лидера всего за 10 миллионов евро из-за тяжелой финансовой ситуации.

В текущей кампании Бундеслиги на счету игрока немецкой национальной команды 10 голов в 14 встречах. Никлас был признан лучшим футболистом всего чемпионата Германии по итогам сентября и октября.

На катарском мундиале нападающий дважды вышел на замену, принеся своим голом ничью в игре второго тура против Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вердер Бавария Никлас Фюллькруг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
29 Ноября
23:55 · Германия. Бундеслига
«Бавария» заинтересована в Фюллькруге слухи
18:46 · Англия. Премьер-лига
​«Баварии» придётся раскошелиться, чтобы заполучить Кейна
17:28 · Германия. Бундеслига
​В руководстве «Баварии» высказались о будущем Нойера
15:18 · Германия. Бундеслига
Кан: «Чупо-Мотинг проделывает отличную работу»
14:51 · Германия. Бундеслига
Кан: «Мы рассматривали трансфер Роналду, но решили, что у нас другая стратегия»
13:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Фюллькруг: «Мюллер не был моим образцом для подражания»
13:26 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не намерена продавать Гравенберха
12:24 · Англия. Премьер-лига
Кейн остаётся на радаре у «Баварии»
12:04 · Англия. Премьер-лига
Фримпонг заинтересован в переходе в английский топ-клуб
08:21 · Германия. Бундеслига
Румменигге отметил негативное влияние «ПСЖ» и «Манчестер Сити» на трансферный рынок
28 Ноября
23:19 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» высказались о трансфере Кейна
21:11 · Германия. Бундеслига
«Бавария» согласовала летний трансфер
20:33 · Германия. Бундеслига
​«Вольфсбург» объявил об уходе Крузе официально
18:27 · Германия. Бундеслига
Крузе уходит из «Вольфсбурга»
16:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов побороться за Беллингема
Все новости
Рекомендуем