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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хайнкес перенёс операцию на сердце

23 Декабря 2022 • 23:48 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес перенёс операцию на сердце. Как пишет Bild, тренеру понадобилось оперативное вмешательство после того, как в двух артериях у него прекратился кровоток. А после операции немецкий ветеран тренерского дела ещё две недели лежал в реанимации.

К счастью, сейчас с ним всё в порядке. Но время в реанимации Хайнкес охарактеризовал как «худшее в своей жизни».

Юпп Хайнкес – четырежды тренер мюнхенской «Баварии», с которой стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. Также он выигрывал самый престижный европейский клубный трофей у руля мадридского «Реала» в 1998 году.

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Юпп Хайнкес
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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