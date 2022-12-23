Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес перенёс операцию на сердце. Как пишет Bild, тренеру понадобилось оперативное вмешательство после того, как в двух артериях у него прекратился кровоток. А после операции немецкий ветеран тренерского дела ещё две недели лежал в реанимации.

К счастью, сейчас с ним всё в порядке. Но время в реанимации Хайнкес охарактеризовал как «худшее в своей жизни».

Юпп Хайнкес – четырежды тренер мюнхенской «Баварии», с которой стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. Также он выигрывал самый престижный европейский клубный трофей у руля мадридского «Реала» в 1998 году.