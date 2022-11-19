«Переходи в «Баварию» – Нойер пошутил над Мукоко во время пресс-конференции сборной Германии

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер призвал своего партнёра по сборной Германии Юссуфа Мукоко присоединиться к команде Юлиана Нагельсманна. Напомним, в конце сезона у нападающего дортмундской «Боруссии» заканчивается контракт с нынешним клубом.

Когда Мукоко на пресс-конференции отвечал на вопрос журналистов о своём будущем, Нойер сказал ему со стороны: «Переходи в «Баварию». Юссуфа ответил на эти слова лишь смехом.

В нынешнем сезоне Мукоко отметился 6 голами за «Боруссию» в немецкой Бундеслиге, благодаря чему получил вызов в сборную Германии на чемпионат мира.