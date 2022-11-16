«Барселона» готова подписать Павара, но есть одна проблема

Каталонская «Барселона» готова следующим летом приобрести у «Баварии» защитника Бенжамена Павара. Согласно данным от издания Mundo Deportivo, несмотря на желание каталонцев заполучить футболиста, сам француз пока сомневается в целесообразности перехода.

Дело в том, что в «Барселоне» Павара больше хотят использовать на позиции правого защитника. Бенжамен предпочитает выступать в центре обороны и в будущем хотел бы играть именно в этом амплуа. Так как стороны пока расходятся в видении будущего, трансфер находится лишь в начальной стадии.

Ранее Павар заявил, что в будущем хотел бы поиграть в другом чемпионате. Ходили слухи, что в услугах француза также заинтересован мадридский «Реал».