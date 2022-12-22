Лапорта: «Мы не хотим продавать Кесси»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не собирается принимать трансферные предложения по полузащитнику Франку Кесси.

Экс-хавбек «Милана», согласно многочисленным слухам, может вернуться в Италию уже в январе из-за трудностей с адаптацией в «Барселоне», что полностью опровергает Лапорта: «Нет, мы не хотим продавать Кесси этой зимой. Мы считаем, что он может стать для нас важным игроком», – цитирует инсайдер Николо Скира президента каталонского гранда.

Ранее о нежелании продавать Франка Кесси заявил спортивный директор Йорди Кройф, а агент ивуарийского футболиста признавался, что его клиент не заинтересован в уходе.