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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Мы не хотим продавать Кесси»

22 Декабря 2022 • 21:05 Комментировать
Барселона
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Эспаньол
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не собирается принимать трансферные предложения по полузащитнику Франку Кесси.

Экс-хавбек «Милана», согласно многочисленным слухам, может вернуться в Италию уже в январе из-за трудностей с адаптацией в «Барселоне», что полностью опровергает Лапорта: «Нет, мы не хотим продавать Кесси этой зимой. Мы считаем, что он может стать для нас важным игроком», – цитирует инсайдер Николо Скира президента каталонского гранда.  

Ранее о нежелании продавать Франка Кесси заявил спортивный директор Йорди Кройф, а агент ивуарийского футболиста признавался, что его клиент не заинтересован в уходе.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Франк Кесси
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