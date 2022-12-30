Тер Штеген назвал самые болезненные поражения в карьере

Немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген назвал поражения, после которых ему было больнее всего. По словам тер Штегена, в основном это поражения в Лиге чемпионов, в которой «Барселона» не может выиграть с 2015 года.

- Такие поражения, как в матчах против «Ромы», «Ливерпуля» или «Баварии», очень болезненны, потом их долго переживаешь, - цитирует тер Штегена El Mundo Deportivo.

Речь идет о ситуациях, когда «Барселона», выиграв первый матч со счетом 3:0, затем проигрывала «Ливерпулю» 0:4 и «Роме» 1:4, в обоих случаях покидая плей-офф Лиги чемпионов, а также от унизительного поражения со счетом 2:8 от «Баварии» в 2020 году.