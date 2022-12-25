Депай хочет продолжить карьеру в клубе, выступающем в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай готовится к смене клубной прописки.

Известно, что нидерландский футболист не планирует уходить зимой – он намерен дождаться конца сезона и покинуть ряды «сине-гранатовых» свободным агентом. Такое стремление Депая, согласно информации Marca, вызвано желанием получить выгодный «подписной» бонус, который обычно выплачивается свободным агентам при подписании контракта. Кроме того, для форварда важно, чтобы его новый клуб участвовал в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Мемфис Депай провёл за «Барселону» всего три матча, записав на свой счёт один забитый мяч. Большую часть кампании 28-летний игрок пропустил из-за травмы.