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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски рассказал, почему решил перейти в «Барселону»

26 Декабря 2022 • 10:47 Комментировать
Барселона
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Эспаньол
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31.12 16:00

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски объяснил своё решение перейти в испанский клуб минувшим летом из мюнхенской «Баварии».

По словам 34-летнего футболиста, ему хотелось стать частью нового проекта и поиграть за такой большой клуб, как «Барселона».

«Это огромный вызов для меня, и я тоже хотел стать частью этого нового проекта. Я получаю дополнительную энергию, когда вижу «Камп Ноу», — приводит слова Левандовски официальный сайт «Барселоны».

В нынешнем сезоне польский форвард провёл в составе «сине-гранатовых» 19 матчей, забив в них 18 голов, а также отдав четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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