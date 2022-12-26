Левандовски рассказал, почему решил перейти в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски объяснил своё решение перейти в испанский клуб минувшим летом из мюнхенской «Баварии».

По словам 34-летнего футболиста, ему хотелось стать частью нового проекта и поиграть за такой большой клуб, как «Барселона».

«Это огромный вызов для меня, и я тоже хотел стать частью этого нового проекта. Я получаю дополнительную энергию, когда вижу «Камп Ноу», — приводит слова Левандовски официальный сайт «Барселоны».

В нынешнем сезоне польский форвард провёл в составе «сине-гранатовых» 19 матчей, забив в них 18 голов, а также отдав четыре результативные передачи.