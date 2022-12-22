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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Мы никогда не хотели продавать Френки де Йонга»

22 Декабря 2022 • 23:51 Комментировать
Барселона
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Эспаньол
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб не заинтересован в продаже Френки де Йонга.

Нидерландский полузащитник мог перебраться в «Манчестер Юнайтед» или «Челси» летом, и эти же клубы, по слухам, готовы вновь побороться за игрока в 2023 году.

«Мы никогда не хотели продавать Френки – он представляет собой основу нашего проекта. Это очень важный игрок, лидер команды, и он определённо нужен нам. Надеюсь, вместе с де Йонгом «Барселона» достигнет больших высот в будущем», – заявил в интервью клубному каналу президент каталонского гранда.

Контракт Френки де Йонга с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Манчестер Юнайтед Жоан Лапорта Френки де Йонг
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