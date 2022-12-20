Пиняев: «Осинькин может тренировать «Барселону»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев считает, что главный тренер самарской команды Игорь Осинькин способен возглавлять «Барселону».

По мнению 18-летнего футболиста, всё зависит только от амбиций 57-летнего наставника, так как необходимая тренерская лицензия у него имеется.

«У него есть квалификация тренера, лицензия. Соответственно, он может любой клуб тренировать. Он что, не может «Барселону» тренировать? Может», — приводит слова Пиняева Sport24.

Напомним, Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с лета 2020 года. Ранее он работал в «Чертаново» и «Кубани».

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ самарская команда расположилась на 11-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 20 набранных очков.