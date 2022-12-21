Хави: «Мы должны выиграть трофей в следующем году, Ла Лига будет главным приоритетом»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес хочет, чтобы его команда наконец выиграла какой-нибудь титул в следующем году. Напомним, выигранный в 2021 году Кубок Испании до сих пор остаётся последним трофеем, который взяли «сине-гранатовые».

«Мы должны выиграть трофей в следующем году, Ла Лига будет главным приоритетом», – цитирует наставника «Барселоны» испанское издание Mundo Deportivo.

В данный момент «Барселона» лидирует в чемпионате Испании. Отрыв от ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала» составляет два очка. Свой следующий матч в Ла Лиге «сине-гранатовые» проведут дома против «Эспаньола» 31 декабря.