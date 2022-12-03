«Барселона» выбыла из борьбы за бразильского вундеркинда Эндрика

«Барселона» не сможет конкурировать с другими европейскими грандами в споре за 16-летнего нападающего «Палмейраса» Эндрика.

Мадридский «Реал» и «Барселона» уже давно считаются претендентами на юного футболиста, однако осенью «сливочные» вырвались вперёд в «гонке». Именно мадридский клуб в настоящий момент считается явным фаворитом, также в деле остаётся «Пари Сен-Жермен», готовый предложить «Палмейрасу» порядка 80 млн евро с учётом бонусов. Согласно сведениям Footmercato, ссылающегося на испанские СМИ, «Барселона» окончательно выбыла из борьбы за Эндрика. В каталонском клубе осознали, что не готовы потратить на трансфер требуемую сумму.